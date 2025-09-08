「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神の大山悠輔内野手（３０）をよく知る白鷗大時代からの親友、龍幸之介さん（３０）が、デイリースポーツに手記を寄せた。大学での４年間、野球部員として苦楽をともにし、今も家族ぐるみで親交のある盟友が、大山のプロ野球人生で最大の苦悩を明かした。◇◇悠輔、優勝おめでとう。今年は特別な思いで臨んだ１年だったと思う。「もう一回、優勝したい。パレードまじ