「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神・藤川球児監督の長男で、バスプロ（プロアングラー）として活動する藤川温大氏（２３）が祝福手記をデイリースポーツに寄せた。釣り好きで知られる球児監督の影響も受けて、釣りの世界でプロとして戦う温大氏。現役時代から監督就任、そして球団初の監督１年目Ｖ達成まで、息子の目から見た“父・球児”の姿を打ち明けた。◇◇まずはひと言、おめでとう！！盛大なことを