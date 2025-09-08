第3話 「問い」を贈る上司が、人を育てる― 教える力ではなく、育む力が未来をつくる ―■はじめに “完璧な正解”が、部下の成長を奪うとき「部下から質問されたら、すぐに答えられるのが上司の役目だ」かつての現場では、こうした“指導力”こそがリーダーの資質とされていた。だが、今この「即答力」が、部下の思考と挑戦心を奪ってしまうケースが急増している。とある若手社員の声――「相談するとすぐに『こうすればいい』っ