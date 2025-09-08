バスケＢリーグ千葉ジェッツに所属する渡辺雄太の妻で元フジテレビのフリーアナウンサー久慈暁子（３１）が２日付で自身のインスタグラムを更新。英国を訪れたことを報告した。「Ｌｏｎｄｏｎｗｉｔｈｍｙｍｏｍ母が長年憧れていたロンドン。これぞロンドンという景色から思い出が始まりました」とつづり、ビッグ・ベンやバッキンガム宮殿などの観光スポットの写真をアップした。この投稿にファンからは「外国が似合う