全米テニスで3年ぶりの優勝を決め、雄たけびを上げるカルロス・アルカラス＝7日、ニューヨーク（AP＝共同）【ニューヨーク共同】テニスの四大大会最終戦、全米オープン最終日は7日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで男子シングルス決勝が行われ、第2シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が第1シードのヤニク・シナー（イタリア）を6―2、3―6、6―1、6―4で破り、3年ぶり2度目の優勝を