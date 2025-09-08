故尾崎豊さんの息子でシンガー・ソングライターの尾崎裕哉が５日付で自身のインスタグラムを更新。メジャーデビュー９年目を迎えたことを報告した。モノクロの写真とともに「『始まりの街』で踏み出した一歩から、９年。人前に立つことの喜びも悔しさも、歌と共に重ねてきた日々が、今の僕を作ってくれました」と書き出し、「何よりも、そばで応援してくれた皆さんの存在が支えです。この先も変わらず歌い続けていきます。心か