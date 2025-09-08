国内の昆布の９割を生産しているのに北海道ではそんなに食べない 中世から昆布の生産地だった北海道 北海道の昆布の生産量は国内の9割以上を占めています。その一方で、北海道民の昆布消費量は少なく、総務省の「家計調査」を基にしたランキングでは、2018年は39位、2022年は37位と、いずれも下位でした。 北海道における昆布の消費量が他の地域に比べて少ないのには、中世にまでさかのぼる歴史的な理由があるようです。 昆布