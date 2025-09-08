朝のドル円は147円90銭台、石破首相、総裁辞任表明で円売りスタート＝東京為替 先週末円終値147円40銭台からドル高円安スタート、一時148円台を付けていた。週末の石破首相辞任表明を受けて、円売りが広がった。次期総裁有力候補が積極財政姿勢を示していることから財政赤字警戒などが見られる。 USDJPY147.94.