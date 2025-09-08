ロシアがウクライナに過去最大規模の空爆トランプは対露制裁の準備完了 ロシア軍は先週末、ウクライナに対し過去最大規模の空爆を実施、首都キーウの政府庁舎を初めて攻撃した。これは戦争を長期化させるとのプーチン氏の警告だ。 ロシアの対ウクライナ攻撃を受け数時間後にベッセント米財務長官は制裁強化を発表。ベッセント米財務長官は、我々はロシア経済を弱体化させ、ロシアへの圧力を強化する用意がある