石破茂首相（６８）＝自民党総裁＝は７日、首相官邸で記者会見し、退陣する意向を表明した。＊＊＊政治評論家の有馬晴海氏は、石破氏の後任となる総理総裁候補について、高市早苗・前経済安全保障担当相（６４）を本命に挙げた。「石破氏で大型選挙に連敗した自民党は、参政党や国民民主党に流れた右派の票を取り戻したい。普通に考えたら、前回の総裁選で石破氏と小差だった高市氏に一日の長がある」とした。ただし、同