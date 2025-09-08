女子400mで金メダルを目指すS.マクローフリン（26）が世田谷で始動。東京世界陸上アメリカ代表の公開練習が7日に世田谷区総合運動場陸上競技場で行われ、気温31度の中、朝から多くの観客がスタンドに駆けつけた。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手中でも注目を集めたのが、400mハードルの世界記録保持者で今大会は400mで頂点を目指すシドニー・マクローフリン レブロンだ。午前10時過ぎ、ヘッドホンを着けて