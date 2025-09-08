9月7日にラトビアで「ユーロバスケット2025」決勝トーナメントのラウンド16が行われ、ジョージア代表（FIBAランキング24位）がフランス代表（同4位）と対戦した。 グループ4位で決勝トーナメントに駒を進めたジョージアに対し、フランスはビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）やルディ・ゴベア（ミネソタ・ティンバーウルブズ）などを欠きながらも