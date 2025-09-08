インターネット上には勤務先の給料や待遇などへの不満があふれている。そこでダイヤモンド・ライフ編集部は、航空・鉄道の主要企業を対象とし、企業の与信管理を支援するベンチャーが集めた大量の口コミデータなどを基に、2025年1〜6月の半年間で働き方に関する従業員の不満が多い“ブラック”企業ランキングを作成した。上位には大手の鉄道・航空会社などが名を連ねた。（ダイヤモンド・ライフ編集部松本裕樹）ネガティブ投稿を