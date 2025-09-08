［ルヴァン杯準々決勝第２戦］柏 １−０ 横浜FM／９月７日／三協フロンテア柏スタジアム柏レイソルは９月７日、ルヴァンカップ準々決勝の第２戦で、横浜F・マリノスとホームで対戦。90＋１分に戸嶋祥郎が決勝ゴールを決めて１−０で勝利し、３日に行なわれた第１戦（４−１）との２戦合計５−１で準決勝進出を決めた。この準々決勝の２試合で、柏の右ウイングバックを務めたのが、右CBが主戦場の原田亘だった。そのポジショ