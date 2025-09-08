今月、インドで開催される「世界パラ陸上選手権」に出場する十八親和銀行の臼木 大悟選手が大石知事を表敬訪問し、意気込みを語りました。 県庁を訪れた 諫早市出身の臼木 大悟選手。 十八親和銀行の陸上部に所属し、5月に行われた「静岡国際陸上」の男子パラ400メートル決勝では2位でフィニッシュし、軽度の知的障害クラスでの日本新記録を樹立しました。 今月、インド・ニューデリーで