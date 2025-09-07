Photo: はらいさん 常に持ち歩くアイテムの1つになりました。スマートフォンやスマートウォッチ、タブレットを外出先で充電するのに便利なモバイルバッテリー。仕事や遊びのオトモに1台持っておくと安心ですよね。筆者はiPhoneやApple Watch、iPadを使うApple（アップル）ユーザーですが、旅行の際にはUSB-Cケーブルに加えてApple Watch専用の充電ケーブルも持ち運ぶ必要があるのが悩みの種