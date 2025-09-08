フィリーズのトレー・ターナー遊撃手が、7日(日本時間8日)のマーリンズ戦の7回に右ハムストリングの張りを訴えて途中交代した。マーリンズの遊撃手オット・ロペスの送球エラーで出塁したものの、直後にフィールドを離れてダグアウトへ下がり、代走と交代した。試合後、ターナーは「少し痛みがあり、明日MRIを受ける予定。昨年（6週間離脱した時）ほど症状がひどくないことを祈っている」と語った。負傷者故リスト入りの可能性