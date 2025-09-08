SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カポル（@kaporu_）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）相応4コマ海を汚しまくる人間に、堪忍袋の緒が切れた人魚。「相応の罰を与えてやる……！」とこぶしを振りかぶった矢先、見つけたのはゴミ拾い中の少女で……？あまりに健気な少女に怒りは萎み、優しくなでてあげる人魚だったのでした（