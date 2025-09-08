「遅きに失した」落選議員からは恨み節自民党を割って臨時総裁選の是非が決まるはずだった８日を前に、退陣を決断した石破首相。党関係者からは、分断回避を評価する一方、「遅きに失した」と批判する声もあがった。党宮崎県連会長の古川禎久衆院議員（６０）は、「少数与党の決められない政治が続いては国民への責任を果たせない。（石破首相は）最善の選択をされたと思う」とコメントした。宮崎県は保守王国とされながら、