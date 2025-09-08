◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日~9月7日、タイ)大会最終日の3位決定戦で日本(FIVBランク5位)は、ブラジル(同2位)と対戦し、2-3(12-25、17-25、25-19、29-27、16-18)のフルセットで敗戦。34得点と躍動した佐藤淑乃選手は涙ながらに胸中を明かしました。2セットを先に奪われ苦しい展開となりますが、第3、4セットと大接戦で制して最終ゲームへ。マッチポイントを握ったものの、あと一本が届きませんでした。佐藤選手はチーム