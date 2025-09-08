● 西武 2 − 4 ロッテ ○＜22回戦・ベルーナドーム＞「立ち上がり、前の週で結構投げてたので、しっかりと攻める気持ちで、球数少なくできたらなと思って投げました」。ロッテの小島和哉が7日の西武戦、8回2失点で8勝目を手にした。小島は「防げた点があったのでちょっと反省が残りますけども、とりあえずチームが勝ててよかったです」と振り返った。4−1の8回は外崎修汰に適時打を浴び、一死一塁と一発が出れば同点とい