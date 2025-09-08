SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。あとみ（@yumekomanga）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）あちらが空いてますよと言ったのですが 向かいのレジが空いているのに、わざわざこちらのレジに並んできたお婆さん。「気づいていないのかな？」とご案内したのですが、お婆さんの反応はというと……？