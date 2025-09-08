7日に放送されたCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、2年ぶり7度目のリーグ優勝を達成した阪神について取り上げた。解説を務めた館山昌平氏は、今年の阪神について、「防御率はもちろんなんですけど、四球をしっかり取ってそれを得点につなげたことが大きかった。得失点差が相当ある。常にタイガースが主導権を握って試合を運んだ」と振り返り、強みとして四球数の多さを挙げた。もう1人の解説者である大矢明彦氏は「