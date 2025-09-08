SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。かめの まくら（@mkr0089）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）「僕にはもう時間がないんだ……」 何やら苦しげに咳き込む薄命そうな男性。「僕にはもう時間がない」と息を荒げるのですが……なんと、彼がいたのはトルコアイス屋の前！（笑）吐血する青年にも容赦なく、焦らしのエンタメ