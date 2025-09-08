大阪・関西万博のシンガポールパビリオンで8月29日、大阪府堺市の”茶の湯”文化と合わせて発展した和菓子作りの実演イベントが開かれた。大阪・関西万 シンガポール館で堺市とコラボレーションして開催された和菓子作りの実演〈2025年8月29日 大阪市此花区・夢洲〉「まずは花びらの型取りから」シンプルに見えて難しい職人技を披露ミャクミャク、マーリー、ドリームスフィアを巧みに表現堺市にシンガポール名誉総領事館がある