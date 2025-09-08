国民民主党の玉木雄一郎代表が7日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、“次の自民党総裁”に「協力」を呼びかけた。この日、石破茂首相が会見し、辞任する意向を示していた。 【写真】総裁になる前は軽いノリにも応じていた石破氏 玉木氏は「先ほど石破総理の辞任会見を見たが、無念さが滲んでいた。」と切り出し、「最後まで、解散総選挙か辞任かで揺れ動いたことが伺える。裏金議員や派閥の動きに対して言いたいこと