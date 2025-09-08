【専門家の目｜高萩洋次郎】0-0ドローとなったメキシコ戦を総括日本代表は現地時間9月6日、米カリフォルニア州オークランドでメキシコ代表と国際親善試合を行い、0-0で引き分けた。元日本代表MF高萩洋次郎氏は強豪相手に互角の戦いを見せたチームを「やっぱり日本が成長している、強くなってる証拠だなと思います」と称賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇日本は前半から積極的なハイプレ