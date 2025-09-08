【経済ニュースの核心】「8月29日」に日米で起きていたこと…値上げラッシュでさらなる物価上昇か？ 日米関税交渉も暗礁に三菱商事は8月27日、秋田、千葉両県沖の3海域で進めてきた洋上風力発電所の建設計画から撤退すると発表した。中西勝也社長が東京都内で記者会見し、「建設費用が4年前の入札時の見込みから2倍以上に膨らんだことで採算が合わなくなった」と説明。「地元の期待を裏切る結果になって大変申し訳ない」と謝罪し