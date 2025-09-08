【マネーの教科書】#92「8月29日」に日米で起きていたこと…値上げラッシュでさらなる物価上昇か？ 日米関税交渉も暗礁に株式市場の先行きは不透明だが、個人投資家はどこに投資をしているのか。投資信託協会のデータで過去1カ月の純資金流入額ランキング（海外株式）を見ると、上位の多くをS＆P500や先進国株式などインデックスに連動するファンドが占める中、存在感を高めているのがフィデリティ投信のアクティブファンドだ。3