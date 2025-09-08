「OpenDrop」は、電気の力を利用することで微小な液滴を制御して、さまざまな実験を行えるマイクロ流体プラットフォームです。そんなOpenDropを使ってパックマンやヘビゲーム(スネークゲーム)をプレイした動画を、科学系YouTuberのスティーブ・モールド氏が公開しています。I Played Snake With Water - YouTube金属製のボードの上をカラフルな液滴が動いています。一見するとCGのようにも見えますが、これらは本物の液体です。Ope