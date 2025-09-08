トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第10話が今夜放送。第10話では、花梨（宮本茉由）は、すみれ（トリンドル玲奈）の策略で危険なパパ活に手を出す。【写真】金城（古屋呂敏）がすみれ（トリンドル玲奈）の正体に気づく本作は、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっちによる同名漫画を実写化。子どもの頃から自分を虐め続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐を