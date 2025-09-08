福原遥が主演を務め、林遣都が共演するドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第10話が今夜放送。蔵田（林）の前に実父が現れる。【写真】『明日はもっと、いい日になる』第10話場面写真本作は、完全オリジナルストーリーのハートフルヒューマンドラマ。児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々たちがこどもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親までも救っていく姿を温かく描く。■第10