石破茂首相（６８）＝自民党総裁＝は７日、首相官邸で記者会見し、退陣する意向を表明した。参院選惨敗を受け、閣内を含む党所属国会議員や地方組織に事実上のリコールとなる総裁選前倒し要求が広がり、政権運営が立ちゆかないと判断。日米の関税交渉に区切りがついたことも理由に挙げた。昨年１０月１日、国民的人気を受け、首相に就任して３４２日。裏金問題などの影響で、同月の衆院選では自公で過半数を確保できず、少数与党