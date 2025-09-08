◆バスケットボール◇プレシーズンゲーム第２日福島ファイヤーボンズ７５ー７２ベルテックス静岡（７日・富士宮市民体育館）ベルテックス静岡が福島に７２―７５で敗れ、連勝を逃した。逆転負けを喫したものの、今季新加入のＰＧ柏倉哲平（３０）がチーム２位タイの１０点をマーク。新司令塔として期待される男が、１０月のリーグ開幕に向けて順調な調整ぶりを見せた。１３、１４日はＢ１川崎とプレーシーズンゲームを行う。