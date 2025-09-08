韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第8話にて第2回生存者発表式が行われ、パク・ジュンイル（21歳）が22ランクも順位をアップさせ、残留を決めた。【映像】大幅ランクアップしたスタイル抜群のイケメン練習生『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式で