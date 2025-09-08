¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 2-5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î7Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¿¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡õ¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¢ª¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿ÂçÃ«¤Î¡ÈÄ¶¥Ë¥Ã¥³¥ê´é¡ÉÁ°Æü¤Î°­Ì´¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¹¶Àª¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ë2¼ÔÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1¡¼0¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÉ½¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂçÃ«¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÂè48¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¡£