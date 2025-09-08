◇プロ野球セ・リーグ 巨人6-3中日(7日、バンテリンドーム)無死満塁のピンチでリリーフ登板し、無失点で抑え2勝目をあげた巨人・船迫大雅投手がマウンドでの心境を明かしました。船迫投手は2点リードの5回裏、無死満塁の場面で2番手として登板。いきなり前の打席でホームランを放っていた細川成也選手との対戦となりますが、ここで低めのスライダーを振らせ空振り三振を奪いました。さらに後続も浅い外野フライと空振り三振に切っ