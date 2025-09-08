アイドルグループ・乃木坂46が7日、東京・明治神宮球場で『真夏の全国ツアー2025』ツアーファイナルを開催。アンコールでは4期生の遠藤さくらが、記念すべき10回目となる明治神宮野球場公演への思いを語った。【ライブ写真51枚】10回目の神宮！最高の笑顔を見せる乃木坂46遠藤は、ライブ中に流れた乃木坂46の神宮ライブの歴史を振り返る映像について「先輩方がとんでもなくすごくて。私ってここに来てしまってよかったのかなっ