０−０に終わったメキシコ戦。相手の"ベストメンバー度"を正確に把握できているわけではないので、軽々には言えないが、FIFAランク17位の日本から見た時、同13位の国にしてはたいしたことないという印象を受けた。この試合に臨んだ両軍選手のここまでの移動距離、そしてスタンドを埋めた４万5278人のうち90％以上がメキシコサポーターだったことを考えると、日本は40対60ぐらいで劣勢、という展開に終わっても不思議のない試合