【漫画】本編を読む日々にトキメキや癒しが足りていない人には『メンチ切って、恋。』（なも/KADOKAWA）をぜひ読んでほしい。正反対な2人が織りなす凸凹ラブコメディだ。読めば、思わず頬がゆるんでしまう甘酸っぱくてあたたかな物語である。しがない漫画家の溝裡伊咲（みぞうちいさき）は奈良から引っ越し、新生活を始めるべく東京にやってきた。偶然カフェで出会ったのは、強面の男・丹場飛世鷹（たんばひよたか）。絶妙なポ