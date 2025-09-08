◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神・芝１２００メートル、良）サマースプリントシリーズ最終戦の第３９回セントウルＳ・Ｇ２（阪神）は川田と初コンビで８番人気のカンチェンジュンガが制し、スプリンターズＳ・Ｇ１（２８日、中山）の優先出走権を獲得した。研ぎ澄まされた末脚でぶち抜いた。４角１２番手で直線に向かったカンチェンジュンガ。残り１ハロンから末脚を爆発させ、猛然と坂を上った。開幕週の馬場で