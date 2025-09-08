◆米大リーグオリオールズ２―５ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ナ・リーグ西地区首位のドジャースが９月に入って６試合目でようやく初勝利を挙げ、連敗が「５」で止まった。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）はメジャー初対戦となった菅野智之投手（３５）から２打席連発を放つなど２打数２安打２打点、３四球２得点と全５打席出塁で勝利に貢献した。６日（同７日）の