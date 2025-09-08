◆米大リーグオリオールズ２―５ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が７日（日本時間８日）、本拠地・ドジャーズ戦に先発し、３回０／３を投げ、７安打４失点で今季８敗目（１０勝）を喫した。菅野は、大谷翔平投手（３１）に２打席連続で本塁打を浴びるなど、メジャー自己ワーストタイの１試合３被弾。４回無死二塁から金慧成内野手の打球を右足に受け、