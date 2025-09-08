高校野球の秋季県大会の組み合わせ抽選会が、８日に行われる。大会は１３日に開幕し、４０校が出場。上位３校には、来春のセンバツ出場につながる東海大会出場権が与えられる。県予選を勝ち抜いた３９校に加え、今夏の甲子園で初出場初勝利を挙げた聖隷クリストファーが県大会から登場する。注目の２年生エース左腕・高部陸は、２季連続甲子園出場に、無失点投球で貢献することを誓った。聖隷の高部にとって来春、再び甲子園の