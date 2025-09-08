パレスチナ自治区ガザの停戦に向け、アメリカが、イスラム組織ハマスに対して新たな案を提示したと、アメリカメディアが報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は7日、イスラエル政府高官の話として、アメリカがハマスに対してガザでの停戦に向けた新たな案を提示したと報じました。この案では、ハマスが人質48人を解放する見返りに、即時停戦を発効させるほか、イスラエルがパレスチナ人の囚人2500人から3000人を釈