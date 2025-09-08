台風15号により静岡県牧之原市で発生した突風は、「竜巻」と判明しました。牧之原市内のけが人は74人。住宅の被害は1000棟を超えました。台風15号により牧之原市で発生した突風について、静岡地方気象台は「竜巻」と認められると発表しました。牧之原市内のけが人は重軽傷あわせて74人。住宅の被害は1044棟に上り、現地では、災害ボランティアが復旧作業にあたりました。住民「助かる」災害ボランティア「少しでも皆さんが助かれば