2011年に東京でピン芸人としてデビューしたノビ山本さん。2018年に地元・富山県で開催されたライブに出演したことをきっかけに、2019年7月から「富山県住みます芸人」として活動することを決意します。その活動が軌道にのってきたころ、病が発覚して──。（全3回中の1回） 【写真あり】「これががん…!?」ノビ山本さんのひざ裏に出現した異様な形のこぶ ほか（8枚目/全19枚） 東京で芸人デビューも結果が出せず地元