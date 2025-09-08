お笑い芸人の小籔千豊（51）が7日深夜放送のカンテレ特番「阪神史上最速V緊急生特番小籔・糸井参戦!!球児＆V戦士と大歓喜SP」に出演。阪神が優勝を決めた試合を甲子園で生観戦したことを明かした。吉原功兼アナウンサーから「小籔さん、今日行ってらっしゃったんですね」と振られた小籔は「ありがとうございます。8月の頭にカンテレさんにチケット2枚いただきまして。『9月7日お願いします』って言うたら、まさかこの日が優勝。