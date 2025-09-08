日本テレビ水卜麻美アナウンサーが8日、総合司会を務める同局系情報番組「ZIP！」に生出演。番組冒頭、「今朝はまずこちらからお伝えします」として「昨日石破総理大臣は緊急の記者会見を開き、辞任の意向を表明し、次の総裁選には立候補しない考えを示しました」と、自民党の石破茂首相の辞任表明について、取り上げた。水卜アナから「後藤先生はどう見てますか」と振られた経済ジャーナリストの後藤達也氏は「退陣が遅れたという