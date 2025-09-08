ミュージシャンで俳優の大倉弘也（45）が7日、10日の誕生日を前に東京・銀座ベースグランベルで250人を集めて「HIROYA 46TH BIRTHDAY LIVEロックンロール・フォーエバー」を開催した。新曲「恋のバースデー」「ファンキー・モンキー・ベイビー」「ヘイタクシー」「2人だけ」「ジョニーB・グッド」など全28曲を熱唱した。10日に46歳の誕生日を迎える弘也は、直前の6日間で5キロの減量をして登場。1年ぶりのバースデーライブに「戻